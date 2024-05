Arna-Bjørnar 2 tok føringen etter 33 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Arna-Bjørnar 2 forsvarte ledelsen

Eline Sofie Sæterstøl Olsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Arna-Bjørnar 2 tok ledelsen 2-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Robert Marthinussen Søreide fikk gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter torsdagens kamp ligger Østsiden Askøy på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Arna-Bjørnar 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Brage Valhovd Kalsund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Arna-Bjørnar 2 spiller neste kamp mot Nymark 2 25. mai, mens Østsiden Askøy spiller mot Bergen Nord 2 dagen etter.