Madelene Almestad sendte Ørsta i ledelsen etter bare seks minutters spill, men Ella Båtnes Ottersen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Aleah Rebbestad sendte Ørsta foran på nytt da hun satte inn 2-1 fire minutter senere, og etter 27 minutter scoret Ørsta ved Ragne Øyehaug. Erica Malén Aure Akslen reduserte for Blindheim 2 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 3-2.

Ørsta dro ifra

Almestad scoret igjen da hun gjorde 4-2 et kvarter før full tid, og Celine Berg Svensli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Ørsta. Ørsta-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 6-2 åtte minutter senere. Blindheim 2 reduserte til 3-6 ved Sophia Fern Eugenio Somoza to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-3.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Ørsta på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Blindheim 2 ligger på sjetteplass med ett poeng.

Tor Henning Andersen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ørsta spiller neste kamp mot SIF/Hessa 21. mai, mens Blindheim 2 møter Brattvåg/Norborg/Ravn dagen etter.