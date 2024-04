Lånke fikk et forsprang da Isak Alexander Viken satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Holdt på føringen etter pause

Oskar Lothe fikk nettsus og doblet ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Et kvarter før full tid reduserte Tiller ved Jesper Nervik, og Ådne Langørgen sørget for balanse i Tiller-regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter senere. Ni minutter før slutt tok Lånke ledelsen igjen ved Baar. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Emil Håkon Skotnes (Lånke G19) og Jan Øyvind Foss (Tiller G19) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Mathea Havig var dommer.

10. april skal Lånke møte Strindheim, mens Tiller møter Orkanger.