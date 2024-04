Hinna 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Bjerga sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Hinna 2 doblet ledelsen da Valmir Thaqi satte inn 2-0 etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Straffescoring

Bjerga la på til 3-0 for Hinna 2 noen minutter etter pause, og etter 57 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. To minutter senere la Nils Aarrestad på til 5-0 for Hinna 2, og etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Essey Simon Fessehaye satte inn 6-0 for Hinna 2. fem minutter senere økte Hinna 2 ved Sindre Moe Bjørnbom, og Torstein Helle Meling (Hinna 2) scoret på straffe ni minutter før slutt. Mikael Krohn Næsheim økte ledelsen da han satte inn 9-0 ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-9.

Sindre Moe Bjørnbom (Hinna 2) og Sofus Køningsberg (Randaberg 2) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Randaberg 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter tirsdagens kamp er Randaberg 2 på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Hinna 2 er nummer to med tre poeng.

Jim Ivar Nystad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hinna 2 måle krefter med Vardeneset 2, mens Randaberg 2 møter Bjerkreim.