Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Straffemål

Henrik Løvdal (Grane 3 G16) scoret fra straffemerket noen minutter ut i andre omgang. Hisøy utlignet til 1-1 da Julius Olstad Thorsen satte ballen i mål etter et kvarter av andreomgangen. Sahel Ataei sørget for at Grane 3 tok ledelsen igjen med sin scoring åtte minutter senere, men da det var spilt en halv time i andre omgang, utlignet Ole-Emil Birch Gundersen for Hisøy. Hisøys Leo Aleksander Gjøse satte inn et straffespark åtte minutter senere. Etter 80 minutters spill utlignet Grane 3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-3.

Hisøys Magnus Gulseth Pettersen og Gjøse fikk se det gule kortet. For Grane 3 fikk Løvdal gult kort.

Spennende runde i vente

Bjørn Arthur Løvsland dømte kampen.

9. april er det ny kamp for Hisøy. Da møter de Vindbjart 2. Grane 3 skal måle krefter med Søgne 2 14. april.