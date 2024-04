Camilla Røsespås Møkkelgård ga Orkla ledelsen tidlig i kampen med sitt mål allerede i åpningsminuttet, og Maia Tunheim fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. Liana Anderssen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 allerede etter ni minutter. Møkkelgård scoret igjen da hun gjorde 3-1 ett minutt senere. Ved pause var stillingen 3-1.

Dominerte etter hvilen

Tunheim økte ledelsen da hun satte inn 4-1 tre minutter etter sidebytte, og like etterpå var hattricket et faktum for Orkla-spilleren. Signe Lorentse Mo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Orkla ti minutter ut i andreomgangen. Dina Pauline Dybfest Waade reduserte til 2-6 ett minutt senere. Etter 62 minutters spill vartet Møkkelgård opp med hattrick. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 7-2.

Emma Svee-Skavdal og Anderssen fikk gult kort.

Spennende runde i vente

Etter onsdagens kamp er Orkla nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Ørland er på sjetteplass med tre poeng.

Boakai Sandy Keke var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørland måle krefter med Ranheim 2, mens Orkla møter Freidig.