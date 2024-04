Mantas Pukevicius sørget for at Sørfjell fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter seks minutters spill, og Sørfjell doblet ledelsen da Andreas Hole Finsrud satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 0-2.

Sørfjells Erik Fredli Rothschild fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Bart Frans Flora Mertens var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trauma 2 møter Hisøy 3 17. april, mens Sørfjell spiller neste kamp mot Vegårshei dagen etter.