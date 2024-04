Gimse 4/Melhus 4 tok ledelsen da Lucas Paulsen scoret etter et kvarter, og Gimse 4/Melhus 4 doblet ledelsen da Julian Sivertsen satte inn 2-0. Ørjan Motrøen Olsen økte til 3-0 for Gimse 4/Melhus 4 etter 33 minutter, og ett minutt senere scoret Gimse 4/Melhus 4-spilleren igjen da han gjorde 4-0. Noen minutter før hvilen økte Gimse 4/Melhus 4 ved Sivertsen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-5.

Dro ifra

Markus Skavdal Andresen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for bortelaget, og Jakob Hanssen Bolland la på til 7-0 for gjestene noen minutter ut i andre omgang. Kjell Humstad-Lofgren reduserte til 1-7 for Skaun 2 etter 63 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-7.

Ny runde - nye muligheter

Boakai Sandy Keke var kampleder.

I neste runde skal Skaun 2 måle krefter med Leinstrand 2/Byneset 2 24. april. Gimse 4/Melhus 4 møter Frøya IL 27. april.