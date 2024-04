Laura Hoseth Svendsen sendte Steinkjer/Sørlia i ledelsen allerede i åpningsminuttet, og Steinkjer/Sørlia doblet ledelsen da Ylva Enoksen Stakset satte inn 2-0. Etter 15 minutter reduserte Strindheim da Victoria Gaddass Sand satte inn 1-2-målet. Leah Guin Lunde sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter senere. Sofie Ege Husby reduserte til 2-3 for Strindheim etter en halvtimes spill. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 3-2.

Strindheim tok alle poengene

Sofie Ege Husby sørget for balanse i samme lag-regnskapet da hun satte inn 3-3 fem minutter ut i andreomgangen, og Maline Heimen sendte Strindheim foran da hun satte inn 4-3 etter 52 minutter. Ni minutter senere fullførte Sofie Ege Husby sitt hattrick, og samme lag rykket ytterligere ifra da Maline Heimen økte ledelsen tre minutter før slutt. Ett minutt før slutt scoret Ylva Enoksen Stakset igjen da hun gjorde 4-6. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-6.

Leona Lund Kvalshaug (Strindheim J14) og Laura Hoseth Svendsen (Steinkjer/Sørlia J14) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Det var årets første seier for Strindheim.

Etter lørdagens kamp er Steinkjer/Sørlia på tiendeplass på tabellen med to poeng, mens Strindheim ligger på niendeplass med tre poeng.

Riad Faisal Darwich var dagens dommer.

Strindheim prøver seg mot Sverre/Nessegutten 3. mai, mens Steinkjer/Sørlia spiller neste kamp mot Flatås dagen etter.