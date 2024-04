Brann 2 fikk en kjempestart på kampen da David Tufekcic sendte laget sitt i ledelsen etter bare fem minutter, men Robin Hjelmeseth utlignet da han satte inn 1-1. Markus Haaland sørget for at bortelaget tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 33 minutters spill, og Patrik Andersen sørget for at stillingen var 3-1 etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-3.

Hødd pyntet på resultatet

Hødd reduserte til 2-3 ved Elias Myrlid etter 66 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Hødds Kristoffer Vangen Lysgård og Martin Elveseter fikk gult kort. For Brann 2 fikk Daniel Riihilahti og Martin Børsheim gult kort.

Klatret til niendeplass

Etter mandagens kamp er Hødd nummer elleve på tabellen med ett poeng, mens Brann 2 er på niendeplass med tre poeng.

Bendik Haarberg var dommer. 990 tilskuere hadde tatt turen til Høddvoll.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hødd måle krefter med Jerv, mens Brann 2 møter Ørn Horten.