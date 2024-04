Etter 28 minutter tok Frøya IL ledelsen ved Alex Dobrev Tarraga, men to minutter senere utlignet Kevin Ronaldinho Malin for Gimse 4/Melhus 4. Gimse 4/Melhus 4 tok ledelsen da Aron Rostille Aune scoret etter 32 minutters spill, og Iver Grøtheim Horghagen satte inn 3-1 seks minutter senere. Etter 40 minutter reduserte Oliver Grøttan til 2-3 for Frøya IL. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Frøya IL hentet inn ledelsen og sikret poeng

Frøya IL utlignet til 3-3 da Grøttan satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen. Etter 57 minutters spill scoret Malin sitt andre mål da han gjorde 4-3, men Espen Meland utlignet for samme lag like etterpå. Magnus Haugen sørget for at Gimse 4/Melhus 4 tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter før slutt, men Meland sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 5-5 åtte minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-5.

Brian Aarstad fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter oppgjøret har både Gimse 4/Melhus 4 og Frøya IL fire poeng.

Egil Sneeggen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Frøya IL møter Leinstrand 2/Byneset 2 4. mai, mens Gimse 4/Melhus 4 spiller neste kamp mot Klæbu 9. mai.