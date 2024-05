Abigail Ndagire Jjunju sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter et kvarter. Malvik 2/Hommelvik 2 scoret selvmål etter 27 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Leksvik var suverene i andre omgang

Luna Andrea Kopreitan sendte Leksvik i ledelsen ni minutter ut i andre omgang, og Leksvik-spiller Sandra Berget satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ada Sofie Jensen-Berget satte inn 4-1, og Rikke Emilie Berg Finsmyr satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-1.

Topper serien

Dermed har Leksvik vunnet fire kamper på rad.

Etter fredagens kamp ligger Leksvik på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 er på tredjeplass med fire poeng.

Trond Sakshaug var dommer i kampen.

15. mai er det ny kamp for Leksvik. Da møter de Charlottenlund 2. Malvik 2/Hommelvik 2 skal måle krefter med Klæbu samme dag.