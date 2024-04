Ove Holmen sendte Inderøy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter. Kolvereids Leirvik scoret 1-1 fra krittmerket etter 28 minutters spill, og Oliver Antonio Mørch sendte Kolvereid i føringen etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Ekspederte straffe i mål

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Alvaro Loureda Martinez for Inderøy. Amund Bach sendte Kolvereid foran på nytt da han satte inn 3-2 åtte minutter senere, men etter 73 minutters spill utlignet Tim Ove Sundli for Inderøy. Fem minutter senere fikk Kolvereid straffe. Leirvik scoret 4-3-målet. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-4.

Inderøys Robin Rotmo fikk gult kort. For Kolvereid fikk Trym Brevik, Ole Marius Husby Evensen og Trygve Wedde gult kort.

Kolvereid klatrer til tredjeplass

Inderøy har tapt de siste to kampene.

Etter lørdagens kamp ligger Inderøy på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Kolvereid er på tredjeplass med seks poeng.

Rune Morten Vannebo var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kolvereid spiller neste kamp mot Namdalseid 4. mai, mens Inderøy spiller mot Rørvik 2 dagen etter.