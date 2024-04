Etter 32 minutters spill tok Haugesund ledelsen ved Thea Hole. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Haugesund holdt unna

Innbytter Signe Saltnes Aarhus scoret og doblet ledelsen for vertene etter 57 minutter. Maren Finnebråten gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Arendals Sandra Finsrud fikk se det gule kortet.

Klatret til sjetteplass

Etter søndagens kamp er Haugesund nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Arendal er på niendeplass med null poeng.

Dag Frode Monclair Tønnesen dømte kampen.

Arendal spiller neste kamp mot Klepp 4. mai, mens Haugesund bryner seg på Bryne dagen etter.