Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Kolvereid og Namdalseid. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Ble utvist

Kolvereid tok ledelsen da Mats Ola Bergslid satte inn 1-0 etter 64 minutter. Khaled Shahoud (Namdalseid) ble vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort etter 78 minutters spill, og Brønseth doblet ledelsen for Kolvereid da han satte inn 2-0 fem minutter senere. To minutter før slutt økte Kolvereid ved samme spiller, og Kolvereid-spilleren laget hattrick da han la på til 4-0 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-0.

Kolvereids Oliver Antonio Mørch og Amund Bach fikk gult kort.

Kolvereid serieleder

Etter lørdagens kamp ligger Kolvereid på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Namdalseid er på fjerdeplass med sju poeng.

Jan Solbakk var dommer i oppgjøret.

7. mai er det ny kamp for Namdalseid. Da møter de Rørvik 2. Kolvereid skal måle krefter med Snåsa 13. mai.