Snøgg fikk et forsprang da Duarte Mathias Bento Marques satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Santino Stephen Thoko sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 35 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Joan Hazim Hasan sendte Snøgg foran igjen da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Snøgg på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Langesund 2 ligger på sjetteplass med fire poeng.

Michael Deblitz-Etholm var dommer.

22. mai er det ny kamp for Snøgg. Da møter de Storm. Langesund 2 skal måle krefter med Hei samme dag.