Sotra/Telavåg fikk en kjempestart på kampen da Victoria Kvietkute-Gouraud sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutter, og Nora Eide Normann scoret og doblet ledelsen for Sotra/Telavåg fire minutter senere. Frida Røsseland Kjerpeseth reduserte til 1-2 for Sandviken/Varegg etter 23 minutters spill. Marta Dalland Hammersland gjorde 3-1 like etterpå, og etter 26 minutter økte Sotra/Telavåg ved samme spiller. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-4.

Bortelaget økte ledelsen

Kjerpeseth scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-4 etter 52 minutters spill. Emina Seferovic la på til 5-2 for Sotra/Telavåg minuttet før full tid, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 6-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sandviken/Varegg nummer sju på tabellen med null poeng, mens Sotra/Telavåg er på andreplass med ni poeng.

Alva Hovden Kvalø dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandviken/Varegg møter Bønes 14. mai, mens Sotra/Telavåg spiller neste kamp mot Bønes 21. mai.