Hedda Bjørnstad ga Charlottenlund 3 ledelsen etter 13 minutters spill, og rett etterpå doblet Amalie Aanes ledelsen til Charlottenlund 3. en spiller var uheldig og scoret selvmål for Buvik 2 etter 17 minutter. Ingrid-Eline Moe Nilsen reduserte til 1-3 for Buvik 2 ni minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Pyntet på resultatet

Buvik 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-3 åtte minutter ut i andre omgang. En av lagets spillere var uheldig og satte ballen i eget mål for samme lag fire minutter senere. Fem minutter på overtid reduserte en spiller til 3-4 for gjestene. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-3.

Buvik 2 serieleder

Etter oppgjøret står både Charlottenlund 3 og Buvik 2 med ni poeng.

Victoria Garcia Reppesgård dømte kampen.

I neste runde skal Charlottenlund 3 måle krefter med Freidig 2 14. mai. Buvik 2 møter Heimdal 2 15. mai.