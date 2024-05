Finnsnes 2 scoret selvmål ved Jakob Berglund Jakobsen allerede etter seks minutters spill. Sju minutter senere doblet Skarp 2 ved Håkon Andersland Antonsen. Johannes Myrvang Hagen reduserte for Finnsnes 2 etter 32 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Tom Emaus gjorde 3-1 etter et kvarter av andreomgangen. Etter 73 minutters spill reduserte Kristian Gangsø til 2-3 for Finnsnes 2, og Audun Berntsen Løvland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 tre minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Skarp 2s Fridtjof Mortensen og Henning Opgård Heimen pådro seg gult kort. For Finnsnes 2 fikk Jakob Berglund Jakobsen gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Skarp 2 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Finnsnes 2 er nummer seks med sju poeng.

Hans-Ingar Strand dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnsnes 2 prøver seg mot Mellembygd 26. mai, mens Skarp 2 spiller neste kamp mot Fløya 2 dagen etter.