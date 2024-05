Cedric Johan Olsen-Rasmussen sendte Søgne i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Cornelius Garlie utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ni minutter etter hvilen, og Gimletroll tok ledelsen ved Audun Sletta Håland etter 60 minutters spill. To minutter før slutt utlignet Olsen-Rasmussen for Søgne. Lazri sendte Gimletroll i ledelsen igjen rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Gimletroll har seiret i tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Gimletroll nummer seks på tabellen med tolv poeng, mens Søgne er på tolvteplass med fire poeng.

Anders Kjølberg Frisnes var kampleder.

I neste runde skal Gimletroll møte Vindbjart, mens Søgne møter Fløy.