Therkelsen ga Hei 4 7er ledelsen tidlig i oppgjøret, og 33-åringen scoret igjen da han gjorde 2-0 etter elleve minutters spill. Petter Johannessen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hei 4 7er, og fem minutter senere la Hei 4-spilleren på til 4-0. Fredrik Andresen Wågene satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 20 minutter, og fire minutter senere vartet Johannessen opp med hattrick. To minutter før sidebytte var hattricket et faktum for Therkelsen, og Hei 4 7er rykket ytterligere ifra da Niklas Tangen Bergseth økte ledelsen rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 8-0.

Var suverene i andre omgang

Therkelsen økte ledelsen da han satte inn 9-0 fem minutter ut i andreomgangen, og Bergseth scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 10-0 etter 50 minutters spill. Therkelsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for Hei 4 7er to minutter senere, og samme spiller økte ledelsen for Hei 4 7er da han satte inn 12-0 etter 53 minutter. Like etterpå scoret Johannessen sitt fjerde mål da han gjorde 13-0, og Bergseth fikk sitt hattrick tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 14-0.

Tok over andreplassen

Etter oppgjøret står både Hei 4 7er og Skiens Grane 3 7er med seks poeng.

Sefik Begluk var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skiens Grane 3 måle krefter med Herkules 2, mens Hei 4 møter Storm 4.