Pors 2 tok ledelsen ved Emil Båld Westby etter 39 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Dro ifra

Pors 2 doblet ledelsen da Truls Kristian Meen satte inn 2-0. Preben Just Haugrud Wright gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 78 minutters spill. Pors 2-spiller Vemund Fostås satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Stathelle/Langesunds August Skredtveit Wallestad og Preben Just Haugrud Wright fikk se det gule kortet. For Pors 2 fikk Amar Kuduz, William Carlos Barros og Oskar Sundland Johnsen gult kort.

Klatret til andreplass

Etter mandagens kamp er Stathelle/Langesund nummer åtte på tabellen med ni poeng, mens Pors 2 er på andreplass med tolv poeng.

Jan-Erik Winther var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. mai. Stathelle/Langesund skal spille mot Tollnes, mens Pors 2 møter Skarphedin.