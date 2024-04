Johan Sunde Heggstad ga Spjelkavik ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, men Aksel Vadset sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 13 minutter. Spjelkavik fikk et forsprang på nytt da Heggstad satte inn 2-1 åtte minutter senere. Fem minutter før pause fikk Norborg/Ravn/Brattvåg straffespark, og Tobias Hatlehol scoret fra krittmerket. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Norborg / Ravn / Brattvåg hadde grunn til å juble mot Spjelkavik

Tobias Hatlehol sendte Norborg/Ravn/Brattvåg foran da han satte inn 3-2 to minutter etter sidebytte, og fire minutter senere fullførte Norborg/Ravn/Brattvåg-spilleren sitt hattrick. Etter et kvarter av andreomgangen la samme spiller på til 5-2 for Norborg/Ravn/Brattvåg. Etter 62 minutters spill var hattricket et faktum for Heggstad. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Norborg/Ravn/Brattvåg er på tredjeplass med fire poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Norborg/Ravn/Brattvåg spiller mot Emblem 29. april, mens Spjelkavik spiller neste kamp mot Valder/Godøy dagen etter.