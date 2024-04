Budal sendte Folldal i føringen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 2-0 etter et kvarters spill. Emilie Hasvi satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere, og Paula Bobrovnikova økte til 4-0 for Folldal to minutter før pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 4-0 da sluttsignalet lød.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Folldal på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 er på femteplass med null poeng.

Emil Randmæl Kristiansen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 måle krefter med Tynset 2, mens Folldal møter Røros.