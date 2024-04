For Flatås kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Ola Resellhagen By med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Klatret til sjetteplass

Det var Flatås' første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Skaun på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Flatås ligger på sjetteplass med tre poeng.

Yasin Mohamud Sheikh Ali var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Flatås måle krefter med Fosen, mens Skaun møter Astor.