Her er dagens målscorere for Fosen: Maja Segtnan med to mål og Tomine Nilsen Skilleås.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Fosen leder serien

Etter mandagens kamp er Fosen på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Heimdal ligger på andreplass med seks poeng.

Gisle Røhmen var dommer.

I neste runde skal Heimdal måle krefter med Ørland 29. april. Fosen møter Strindheim 3. mai.