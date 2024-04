Skaun scoret selvmål ved Peter Høyland et kvarter før pause. Emil Ludvigsen Lofgren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 1-1.

Lensvik hadde grunn til å juble

Etter 72 minutters spill tok Skaun ledelsen ved Jean Fabrice Mucyo, men Martin Ryan Tvenning Bones utlignet for Lensvik åtte minutter senere. Tom Erik Nystrøm sendte Lensvik i føringen igjen etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Skauns Tobias Fredriksen Hagetrø og Martin Singsaas Ramsøskar pådro seg gult kort. For Lensvik fikk Jonas Aagesen og Even Ysland gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Øyvind Fredriksli Dalen var dommer i kampen.

22. april skal Skaun møte Rindal 2, mens Lensvik møter Svorkmo.