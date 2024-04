HamKam 2 tok ledelsen ved Jonas Rasen etter 27 minutter. Mørkved sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 1-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Sju minutter etter pause fikk Fløya straffespark. 25-åringen satte inn 2-1-målet, og Yngvar Johansen fant nettmaskene to minutter senere. Vebjørn Bye Amundsen økte til 4-1 for Fløya åtte minutter før slutt, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Dovydas Zala satte inn 5-1. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Fløyas Martin André Berg pådro seg gult kort. For HamKam 2 fikk Enok Naustdal gult kort.

Tok over femteplassen

Etter oppgjøret har både Fløya og HamKam 2 tre poeng.

Kristian Kristiansen var dagens dommer.

I neste runde skal HamKam 2 måle krefter med Innstranda 20. april. Fløya møter Elverum 21. april.