For Eid kom disse på scoringslisten i dagens kamp: Levi Wilhelm Silander Skibenes.

Disse kom på scoringslisten for Måløy: Adrian Chruickshank Holvik med to mål, Oscar Inuk Kvalheim Rosing med to mål, Kristian Solvang med to mål, Alexander Osmundsvåg og Emil Gangsøy.

Herman Krokstrand Kjøllesdal ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Spennende runde i vente

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Måløy prøver seg mot Førde 1. mai, mens Eid spiller neste kamp mot Dale (Sogn og Fjordane).