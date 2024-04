Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Vestbyen/Nationalkameratene tok ledelsen ved Una Sahbegovic Brendeland noen minutter etter sidebytte, og Vestbyen/Nationalkameratene-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 seks minutter etter hvilen. Kristina Tinnen Magnussen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen/Nationalkameratene etter 58 minutters spill, og Maria Njaastad Skjesol økte til 4-0 for Vestbyen/Nationalkameratene to minutter senere. Magnussen scoret igjen da hun gjorde 5-0 etter 68 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-5.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Varden Meråker på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene er på førsteplass med seks poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dagens dommer.

I neste runde skal Vestbyen/Nationalkameratene måle krefter med Tangmoen/Remyra/Fram 30. april. Varden Meråker møter Malvik/Hommelvik 5. mai.