Jan Thomas Moen sendte Klyve Old Boys i føringen etter 19 minutters spill, men Preben Rangnes sørget for balanse i Odd Old Boys-regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Ved pause sto det 1-1.

Målløst etter hvilen

Andre omgang ble en målløs affære for begge lag. Oppgjøret mellom Odd Old Boys og Klyve Old Boys endte dermed 1-1.

Bjørn Stian Fredriksen (Klyve Old Boys) og Ola Larsen (Odd Old Boys) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Patricio Antonio Miranda var kampleder.

15. mai er det ny kamp for Odd Old Boys. Da møter de Herkules Old Boys. Klyve Old Boys skal måle krefter med Brevik Old Boys samme dag.