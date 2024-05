KIL/Hemne fikk en pangåpning på kampen da Aarvaag sendte laget sitt i føringen etter bare fem minutter, men Timian Chrisander Jensen-Botnevik utlignet da han satte inn 1-1. Jonas Bardo Fossen Thanem sendte Tiller 2 i ledelsen etter 23 minutters spill, og ett minutt senere scoret Jensen-Botnevik igjen da han gjorde 3-1. Et kvarter før sidebytte reduserte Pål André Helland til 2-3 for KIL/Hemne, og Aarvaag utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål sju minutter senere. KIL/Hemne tok ledelsen igjen da Jonas Meyer Nilssen scoret etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-3.

KIL / Hemne økte ledelsen

Seks minutter etter hvilen var hattricket et faktum for Aarvaag, og Kristian Haugen hadde nylig blitt byttet inn da han økte ledelsen til 6-3 fem minutter før slutt. Tiller 2 reduserte til 4-6 ved Davids Tertels rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-4.

KIL/Hemnes Pål Fredrik Simonsen og Håkon Aarvaag fikk se det gule kortet. For Tiller 2 fikk Gordon Junior Small, Benjamin Leonidas Syversen Romero og Jesper Haugen Langø gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er KIL/Hemne nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Tiller 2 er på tiendeplass med tre poeng.

Espen Tømmervold var kampleder.

Tiller 2 spiller neste kamp mot Nidelv 5. mai, mens KIL/Hemne spiller mot Rindal 11. mai.