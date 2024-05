Dette er dagens målscorere for Harding: Henrik Hus med fire mål, Øystein Nygard Børve med to mål og Emil Sekse med to mål.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp ligger Arna-Bjørnar på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Harding er på tredjeplass med ni poeng.

Miroslav Valentinovic var dagens dommer.

I neste runde skal Harding måle krefter med Voss 21. mai. Arna-Bjørnar møter Bergen Nord 23. mai.