Markus Rekstad sendte Byåsen 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill. Like etterpå ble vondt til verre for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2, da Aksel Jonli Lamøy doblet ledelsen for Byåsen 2. etter 14 minutter reduserte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 da Alexander Skjefstad satte inn 1-2-målet. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Sander Aslaksen Mathisen utlignet for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 noen minutter etter sidebytte, og samme lag tok ledelsen da Tobias Prytz scoret etter 51 minutters spill. Etter 80 minutter scoret samme spiller igjen da han gjorde 4-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Kasper Odland dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 spiller mot Orkla 12. mai, mens Byåsen 2 spiller neste kamp mot Sverresborg.