Vegard Dyrstad sendte Dale tidlig i ledelsen, men Håvard Holmøyvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 18 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Eid hadde grunn til å juble mot Dale

Vedvik sendte Eid i føringen da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og sju minutter senere scoret Eid-angriperen igjen da han gjorde 3-1. Da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Eid ved Kristian Årskog. Tre minutter før slutt reduserte Sander Kapstad til 2-4 for Dale. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Eids Sindre Årskog og Tore Årskog fikk se det gule kortet.

Eid leder serien

Eid og Dale er nå begge oppe i ni poeng.

Yngve Håkonsen var dommer i kampen.

9. mai er det ny kamp for Dale. Da møter de Måløy. Eid skal måle krefter med Sandane 11. mai.