Kristiansandkameratene tok føringen da Samuel Steinberg satte inn 1-0 etter kun fem minutter, og Jakob Bjarnastein Songe scoret og doblet ledelsen for Kristiansandkameratene fire minutter senere. Dahlskaas økte ledelsen for Kristiansandkameratene da han satte inn 3-0 etter 13 minutters spill, og Aleksander Felipe Banda økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 33 minutter. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Vegard Katerås Haraldseid reduserte til 1-4, og etter 39 minutters spill reduserte Shebeshe Million til 2-4. Dahlskaas satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere, og etter 45 minutter fullførte samme mann sitt hattrick. Kristiansandkameratene rykket ytterligere ifra da Songe økte ledelsen rett etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 7-2.

Kristiansandkameratene var suverene i andre omgang

Dahlskaas scoret sitt fjerde mål da han gjorde 8-2 noen minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter etter sidebytte økte Kristiansandkameratene ved Ingebrigt Aas. Etter 64 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Dahlskaas satte inn 10-2 for Kristiansandkameratene, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nico Leander Rudsli satte inn 11-2. Stig Marius Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-2 for Kristiansandkameratene, og Aas scoret igjen da han gjorde 13-2 etter 80 minutter. Haugland økte til 14-2 for Kristiansandkameratene like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 14-2.

Kristiansandkameratenes Sigurd Austvik, Erik Ødegården og Felix Arvid Andersen pådro seg gult kort. For Iveland fikk Zualkifel Osman Mahmoud Mugadam, Amaniel Tesfamariam Fessahaye, Jonas Jeppestøl Strand og Trond Arild Abusland Breland gult kort.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Kristiansandkameratene på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Iveland ligger på ellevteplass med null poeng.

Terje Haugland var dagens dommer.

Iveland prøver seg mot Gimletroll 2 5. mai, mens Kristiansandkameratene spiller neste kamp mot Express 2 dagen etter.