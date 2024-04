Hei 3 tok ledelsen da Jørgen Elden scoret etter tolv minutters spill, men Maxim Romfog Ingvaldsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Straffescoring

Per Olav Svendsen ga laget sitt ledelsen da han satte inn 2-1-målet noen minutter ut i andre omgang. Hei 3s Thomas Enger satte inn et straffespark etter 80 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Brevik 2s Adrian Rogn Sandvik og Christian Kjærnes fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Hei 3 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Brevik 2 er på andreplass med fire poeng.

Aziz Seker var kampleder.

1. mai er det ny kamp for Hei 3. Da møter de Sundjordet. Brevik 2 skal måle krefter med Tørn 4. mai.