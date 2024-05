Tobias Stray Imenes ga Birkenes ledelsen tidlig i kampen etter kun sju minutters spill, og åtte minutter senere doblet Birkenes ved Danny Wong. Torden reduserte til 1-2 ved Daniel Dversnes etter 22 minutter. Åtte minutter senere scoret Tobias Stray Imenes sitt andre mål da han gjorde 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Målfest etter pausen

Fem minutter ut i andre omgang reduserte Torden da Dvergsnes satte inn 2-3-målet, og fem minutter senere utlignet Mathias Stenberg for Torden. Dvergsnes sendte Torden i ledelsen da han satte inn 4-3 etter et kvarter av andreomgangen, og sju minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Dvergsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for vertene etter 60 minutters spill, og hjemmelaget økte ledelsen da Kasper Løkketangen satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 7-3. Sebastian Aamodt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-3 for Torden. Jørgen Helleland reduserte til 4-8 etter 65 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-4.

Torden serieleder

Etter fredagens kamp ligger Torden på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Birkenes er på sjetteplass med fire poeng.

Fredrik Vabo Berg var dommer i kampen.

21. mai er det ny kamp for Torden. Da møter de Imås 2/Jerv 3. Birkenes skal måle krefter med Dristug 25. mai.