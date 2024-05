Astor tok ledelsen tidlig ved Andrea Hoel-Jørpeland. Etter 28 minutter ble vondt til verre for Byneset/Leinstrand, da Victoria Johnsen Tangen doblet ledelsen for Astor. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Astor dro ifra

Etter 48 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Hannah Mikaella Vispo Laurel reduserte til 1-2. Filippa Steindal-Mathiesen sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere, og Ingrid Bergh-Mjønes økte ledelsen for Astor da hun satte inn 4-1 etter 60 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Tok over andreplassen

Etter tirsdagens kamp ligger Byneset/Leinstrand på femteplass på tabellen med null poeng, mens Astor er på andreplass med seks poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byneset/Leinstrand møter Hitra 7. mai, mens Astor spiller neste kamp mot Hitra 21. mai.