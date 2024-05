Express 2 tok ledelsen da Markus Håbestad scoret etter 13 minutter, men Otto Kvilhaug Dybdahl sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Ble utvist

Sju minutter før slutt ble Kristiansandkameratene redusert til ti spillere etter at Felix Arvid Andersen fikk marsjordre. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-1.

Kristiansandkameratenes Mads Espedal Ericson fikk gult kort.

Kristiansandkameratene leder serien

Det brøt seiersrekken til Kristiansandkameratene, som ikke hadde gitt fra seg poeng på fire kamper.

Etter mandagens kamp ligger Express 2 på femteplass på tabellen med åtte poeng, mens Kristiansandkameratene er på førsteplass med 13 poeng.

Johan Hano dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kristiansandkameratene spiller neste kamp mot Sørfjell 2 19. mai, mens Express 2 prøver seg mot Gimletroll 2 26. mai.