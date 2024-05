Eline Bakken ga Snøgg en tidlig ledelse etter bare seks minutters spill. Ved pause var stillingen 0-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Etter 77 minutter doblet Mia Celine Eriksen ledelsen til Snøgg. Etter 90 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da June Bentsen reduserte til 1-2, og 18-åringen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-2.

Snøggs Kristina Skulestøyl Aas pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter søndagens kamp ligger Stathelle på fjerdeplass på tabellen med åtte poeng, mens Snøgg er på tredjeplass med ti poeng.

Jarle Wormdahl var kampleder.

Snøgg møter Pors 18. mai, mens Stathelle spiller neste kamp mot Sandefjord tre dager senere.