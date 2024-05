Oliver Wilhelmsen sendte Strindheim TF 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 18 minutter, og Oscar August Brekke Myrekrok scoret og doblet ledelsen for Strindheim TF 2. Milan Surkew reduserte til 1-2 for Astor 2 et kvarter før sidebytte, og Vebjørn Jakobsen Grøset sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Hadde grunn til å juble

Emil Fagereng Aalmo ga Strindheim TF 2 ledelsen på nytt etter 65 minutters spill, og Jonas Blaasvær Strand sørget for jubel da han satte inn 4-2 ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-4.

Grøset pådro seg gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Strindheim TF 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Astor 2 nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Strindheim TF 2 er på sjuendeplass med fem poeng.

Edvard Bolme Fjerstad dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Strindheim TF 2 måle krefter med Trond, mens Astor 2 møter Stjørdals-Blink.