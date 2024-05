Bueng ga Kvam 7er ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Bjørnhild Fissum sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 et kvarter før sidebytte. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-1 ett minutt senere, og etter 19 minutter scoret Stjørna/HIL/Fevåg 7er ved Wenche Bugten Aune. Bueng gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 etter en halv time. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Kvam dro ifra

Kvam 7er utlignet til 3-3 da Sarah Persgård satte ballen i mål tre minutter etter hvilen, og 24-åringen sendte Kvam 7er i ledelsen igjen et kvarter før slutt. Bueng fikk sitt hattrick sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-5.

Ble værende på sjetteplass

Etter mandagens kamp er Stjørna/HIL/Fevåg på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kvam er nummer seks med fire poeng.

Svein Egil Hauge var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stjørna/HIL/Fevåg måle krefter med Bangsund, mens Kvam møter Flatanger.