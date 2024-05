Tiller tok ledelsen da Redzovic scoret etter elleve minutters spill, og Tiller doblet ledelsen da Hilma Berggård Hov satte inn 2-0 rett etterpå. Etter 31 minutter økte Tiller ved Oda Jenssen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Dro ifra

Etter 51 minutters spill la Redzovic på til 4-0 for Tiller. Anneli Furu reduserte til 1-4 fem minutter senere, og Charlottenlund-angriperen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 etter 59 minutter. Samme lag rykket ytterligere ifra da Léa Emily Barzic økte ledelsen fire minutter senere, og et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Silja Andersen Nordgård satte inn 6-2 for samme lag. Mathilde Lossius-Aalberg satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-7.

Tiller klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Charlottenlund nummer åtte på tabellen med ett poeng, mens Tiller er på tredjeplass med ni poeng.

Egil Sneeggen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Charlottenlund spiller neste kamp mot Ranheim 2 22. mai, mens Tiller spiller mot Frøya IL 26. mai.