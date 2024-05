Trygg/Lade tok ledelsen ved Jonathan Ciljan Skjelbred etter 14 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Christian Mikkelsen Lea sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg fikk et forsprang da Nicholas Indra Mjøsund satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen. Mulue Abrham scoret for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg to minutter før slutt, slik at resultattavla viste 3-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-1.

Fortsatt på tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Trygg/Lade er på fjerdeplass med tre poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dagens dommer.

I neste runde skal Trygg/Lade måle krefter med Skaun/Buvik 22. mai. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Utleira 25. mai.