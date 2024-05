Kim Andrzej Dobrowolski sendte Tromsø 4 i føringen etter et kvarter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Sikker fra straffemerket

Angel Daniel Orozco Concepcion økte ledelsen for Tromsø 4 da han satte inn 3-0 åtte minutter etter hvilen, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vegard Storås satte inn 4-0 for Tromsø 4. Kvaløya 3 reduserte til 1-4 ved Christian Moe-Togstad da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Simon Berntsen satte inn 5-1. Etter 63 minutter fikk Kvaløya 3 straffespark, og Erik Dahl satte inn 2-5-målet. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Kvaløya 3 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Tromsø 4 er på fjerdeplass med tre poeng.

Hans Olav Gjøvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Kvaløya 3 måle krefter med Fløya 2 14. mai. Tromsø 4 møter Kvaløya 5 15. mai.