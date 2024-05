Brønnøysund var uheldig og satte ballen i eget mål bare noen minutter ut i kampen. Mohammed Abdi Hussein scoret og doblet ledelsen for Vega, og samme spiller økte til 3-0 for Vega et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Brønnøysund pyntet på resultatet

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble avstanden mellom lagene mindre da Adam Rafael Borkamo reduserte til 1-3. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-1.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Vega og Brønnøysund seks poeng.

Elias Aron Krogh Pettersen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vega måle krefter med Sømna, mens Brønnøysund møter Hilstad.