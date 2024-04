Espen Grøset (Orkla) scoret 1-0 fra krittmerket etter 32 minutter. Heine Enger Kleiven utlignet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Delte poengene

Gaute Mjønestrø sendte Orkla foran på nytt da han satte inn 2-1 åtte minutter etter sidebytte, men Brage Fjellheim Wiik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Byåsens Brage Fjellheim Wiik og Heine Enger Kleiven fikk se det gule kortet. For Orkla fikk Espen Grøset og Arnstein Røen gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Anders Husøy var dommer i oppgjøret.

Orkla spiller neste kamp mot Strømsgodset 2 13. april, mens Byåsen møter Lillestrøm 2 dagen etter.