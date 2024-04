Skjervøy fikk en kjempestart på kampen da Ørjan Isaksen Skallebø sendte laget sitt i ledelsen etter bare ni minutter, og gjestene doblet ledelsen da Erik Hustad satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Ulfstind reduserte til 1-2 ved Ask Wilhelm Henriksen Valen etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Ulfstinds Johannes Valle, Tobias Nygård Vibe og Thomas Aloyseous pådro seg gult kort. For Skjervøy fikk Bernhard Troy Gjendem gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Kristian Kristiansen var kampleder.

I neste runde skal Skjervøy måle krefter med Fyllingsdalen 13. april. Ulfstind møter Hønefoss 14. april.