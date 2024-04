Byåsen 4 tok ledelsen ved Edwin Thomas Bell Irving etter 34 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Hentet inn ledelsen

Edwin Arsam Aminpour doblet ledelsen da han satte inn 2-0 da det var spilt en halv time i andre omgang. Sander Mosleth reduserte til 1-2 for Selbu 2 sju minutter senere, og Håkon Fossan sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Samuel Mwami Lusambo fikk se det gule kortet.

Selbu 2 topper serien

Byåsen 4 og Selbu 2 er nå begge oppe på ett poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck dømte oppgjøret.

17. april er det ny kamp for Selbu 2. Da møter de Charlottenlund 3. Byåsen 4 skal måle krefter med Ranheim 3 19. april.